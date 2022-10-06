光學鏡頭廠大立光(3008)將於10月13日舉行法說會，受惠於蘋果iPhone 14新機拉貨，大立光9月合併營收重登睽違21個月的50億元關卡，達51.02億元，大立光表示，10月看起來與9月差不多，美系外資及日系外資最新報告同步給與大立光「買進」評等，激勵大立光今天盤中股價強勢大漲。

大立光將於10月13日舉行法說會，公布前3季財報並由董事長林恩平釋出第4季展望，蘋果iPhone 14新機上市後高階機種銷售優於預期，推升大立光9月合併營收躍增至51.02億元，月增14.88%，年增22.31%，為109年11月以後首次站回50億元關卡，累計第3季合併營收134.77億元，季增39%，年增13%，為2020年第4季以來單季新高，累計前9月合併營收為332.85億元，年減1.84%；由於第3季營收衝高，且新台幣兌美元匯率急貶，法人看好大立光第3季獲利可望同步攀高。

展望10月，大立光表示，10月看起來跟9月差不多。

大立光9月合併營收亮眼，且10月可望與9月差不多，美系外資及日系外資最新報告同步給予大立光「買進」評等，目標價分別為2900元及2200元，今天大立光股價開低走高，漲幅逾5%，站回1850元。