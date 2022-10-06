瑞士央行(SNB)治理委員會成員Andrea Maechler周三對路透表示，央行正在緊密注意瑞士信貸(Credit Suisse)的情況。

瑞信股價在周一盤中一度大跌10%，該行債券價格也創下歷史新低，但隨後則收復了部分失土。目前市場擔憂，瑞信是否能力在不要求投資人追加資金的情形下，來順利推動業務重組。

Maechler在蘇黎世舉行的一場活動中說，「我們正在監控情勢」，「而瑞信也正在制定一項策略，訂於10月底推出」。

瑞士央行過去一直拒絕對瑞信提出評論。

瑞信近日曾指出，該行擁有堅強的資本基礎和流動性。瑞信也訂於10月27日宣布重整計畫的細節，並公布第三季財報。

瑞信在今年七月宣布今年以來第二次戰略評估，並且引入了新的執行長、重整專家Ulrich Koerner，來執行精簡投資銀行部門的工作，並削減了逾10億美元成本。

瑞信表示，該行正考慮採取措施，將其投資銀行部門縮減為「輕資本、諮詢為導向」的業務，並且正在評估證券商品業務的策略選項。