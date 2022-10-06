楠梓區翠屏國中小校長黃景良12年前發現自己的身體亮紅燈，高血壓與膽固醇都飆高，他決心開始跑步找回健康，先是從住家附近開始跑起，沒想到竟一路跑進馬拉賽、三鐵殿堂，還遠赴美國、日本與外國好手競賽；而最亮眼的就是黃景良參賽時一身的蜘蛛人裝，奇特的「戰服」也讓黃景良成為每場比賽的焦點。

黃景良在國內外已累積超過百場的比賽，其中馬拉松86場、鐵人三項28場，除了是國內馬拉賽參賽的常客，並先後跑過美國舊金山馬拉賽、日本沖繩、石垣島、姬路城馬拉賽、澳門馬拉松等，只要賽場上出現「蜘蛛人」，大家都知道是黃景良校長，蜘蛛人校長已成為他參賽的金字招牌。

黃景良表示，以前剛開始跑步都是穿著背心，跑久了之後發現全身常被曬傷，同時留下大片黑斑，因為本身很喜歡蜘蛛人電影，被蜘蛛人富有正義感與打擊犯罪的特質吸引，於是上網找到蜘蛛人衣褲，穿著蜘蛛人四處征戰。

年過半百的黃景良因培養運動的習慣，身體的病痛逐漸離他遠去，因此更加注重運動帶來的健康成果，每年的畢業季，黃景良都會陪伴畢業生完成高雄至墾丁的自行車挑戰，希望學生也能透過運動，讓身體健康成長。

「參賽成績並不重要，完成就是勝利」黃景良時常以自身經驗勉勵學生，他用馬拉松賽的過程告訴學生，人會成功也會失敗，就像上午跑步時大太陽，但馬上就會傾盆大雨，一直領先最後竟落後，這也是參加馬拉松與鐵人三項賽有趣的地方，永遠也無法預測任何事情，重要的是能夠平安順利完賽的就是鐵人。