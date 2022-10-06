民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文爭議仍持續上演！對此，淡江大學國際事務學院院長包正豪認為，論文抄襲放在選舉場上，頂多就是個手榴彈，誰在乎政治人物的學歷和論文！他感嘆表示，當一場選舉走到「大家學歷/論文都有問題」的時候，這種指控就變成鬧劇了。

包正豪今(6)日在臉書寫道，當他看到高虹安莫名其妙地成為攻擊焦點的時候，突然覺得高虹安勝選的機會很高。包正豪認為，前新竹市長林智堅因為論文抄襲案而黯然退選，不是因為論文抄襲，而是因為都已經證據確鑿，他的對應態度還是那麼惡劣。

包正豪直言，論文抄襲這個在學術界可謂核彈醜聞的事情，放在選舉場上，就頂多是個手榴彈，「誰在乎政治人物的學歷和論文啊！」他直呼，當一場選舉走到「大家學歷/論文都有問題」的時候，這種指控就變成鬧劇了。包正豪認為一個用到爛的梗，真的不好笑。

對此，網友則回應表示「話術+負面議題+死不認錯=選戰策略」、「為什麼這麼做？因為這套就是有用。執政黨現在政媒網combo（組合）無往不利，高虹安再善戰也沒有無限資源，再轟一個月，她照輸無誤」、「不說我還以為高參加的是總統大選」。