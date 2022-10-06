搭乘大眾運具是否要讓座一直有不同看法，一名香港網友在臉書社團發文，指2名台灣媽媽帶孩子搭港鐵，詢問一名乘客能否讓座，對方立馬同意，但坐在一旁穿西裝的男子卻無法理解為何要這麼做，與2名媽媽爆發口角，後來不少乘客掏出手機錄影，讓2名媽媽的情緒更激動，還驚動港鐵站務人員和警方到場處理。這起讓座衝突，也引發台港兩地網友熱烈討論。

一名香港網友昨在臉書社團《大埔 TAI PO》分享影片要大家評評理，他質問，小孩搭港鐵，為何其他人要讓座？若真怕小孩站著危險，怎不搭計程車？從影片中可見，港鐵上2名女乘客帶著3個小孩站在車廂內，加上隨身物品很多，便詢問一名乘客能否讓座，對方爽快答應，但是坐在一旁的西裝男卻無法理解為何要讓座給小孩，並與這2名媽媽吵了起來。

後來，同車廂的乘客掏出手機錄影，其中一位穿著黃背心的媽媽用中文怒吼「你憑什麼拍我的小孩？」旁邊一位女乘客回嗆「若每個小朋友搭車都要有位置，大家以後還要不要搭車？」另一位穿著紫色衣服的媽媽聽了則說「小朋友怕跌倒啊！而且（博愛座）本就該讓老人和小孩坐。」讓女乘客聽了直呼，根本教壞小孩。

影片PO上臉書後引發大批香港網友討論，但多數都在抨擊那2位媽媽。對此，臉書專頁「屯門友」說，2位女乘客是嫁到香港的台灣人，在當地媽媽群組裡有人還原事件經過，2位台灣媽媽帶3個小孩和嬰兒車上車後，用英文詢問一位乘客是否願意讓座，對方也欣然同意，後來孩子們好奇詢問關於博愛座的事，台灣媽媽說，在台灣從小就被教育博愛座要讓給老弱婦孺坐，未料引起一旁的香港乘客不滿。

起初2位台灣媽媽並不打算與人起衝突，但後來有人開始拿手機拍小孩，才讓她們忍無可忍，與香港乘客吵了起來。事後台灣媽媽也強調沒有強迫讓座，都有先禮貌詢問過。

根據《香港01》報導，港鐵表示，站務人員收到有乘客在車上爆發爭執，在第一時間就去現場排解，警方後來也有跟著上車協助處理。對此，港鐵呼籲乘客，搭車時要互相禮讓，一起維持友善的乘車環境。