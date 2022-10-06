十三行博物館舉辦南島有禮-古代南島禮器特展」。（十三行博物館提供）

新北市立十三行博物館推出「南島有禮-古代南島禮器特展」，不僅有古代南島語族於成年禮、祈福、祭祀、占卜等儀式中常使用的器物，以及象徵社會地位的物品展出外，還有超罕見的史前多環玉玦首度露面，精彩呈現傳承數千年的南島禮儀文化。

此次展覽由新北市立十三行博物館、中央研究院歷史語言研究所及新北市立烏來泰雅民族博物館共同合作，展出共53件（組）南島語族儀禮器物，透過「成年之禮」、「交誼之禮」及「心靈之禮」三大主題，介紹古代南島語族在人生階段、人群交流以及泛靈信仰的儀式當中，禮器所代表的意義及角色。

十三行博物館館長柏麗梅表示，本次展出許多東南亞、太平洋島國的文物，更難得的是幾件出土於北台灣考古遺址的史前禮器，其中包括今年5月於十三行「考古篩洗」工作中發現，首度露面的「多環玉玦」，這塊非常稀有的「史前精品」材質為花蓮豐田玉，推測製作地點在東台灣，顯示北部與東部原住民在數千年前就存在著交流、貿易行為。

南島語族注重禮儀，禮器除了敬天祭祖外，更代表人際關係與身份地位，這次展出的的「匙形石斧」是來自於新北市的「新埔遺址」及「潭底遺址」，在形式上與紐西蘭毛利社會中具有崇高地位的禮器「巴圖」非常相近，也是不容錯過的。

特展的另外一個焦點就是「紋身工具」，因為古代南島語族普遍都有紋身的習俗，而且族人必須達到族群規範的條件才有資格紋身，通過的紋身考驗的人不僅具有成年身份，更代表擁有相對應的社會地位，本此特展也展出了北台灣的泰雅族紋面工具，以及婆羅洲伊班族、大洋洲波里尼西亞紋身工具。

「南島有禮-古代南島禮器特展」即日起至112年9月17日於十三行博物館2樓長廊展出，更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁http://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。