民進黨立法院黨團6日召開「民眾黨黨團 私設刑堂押人取供」記者會。（蔡佩珈攝）

民進黨立法院黨團日前因行文資策會，要求提供民眾黨新竹市長參選人高虹安任職資策會工作概況，引起民眾黨批評民進黨團黑手伸入資策會。不過，民進黨立法院黨團6日召開記者會指出，民眾黨團曾向資策會要資料，更於昨日行文資策會，邀請資策會執行長卓政宏出席黨團記者會說明高虹安論文案，痛批民眾黨團標準變來變去，如今作為根本自打嘴巴。

民進黨立委陳亭妃、賴瑞隆5日於經濟委員會中，曾就高虹安是否侵犯資策會智慧財產權一事質詢卓政宏，當時卓政宏指出，高虹安論文與資策會報告有7至8成雷同，若協商解決不成，才可能提出訴訟。民眾黨立法院黨團6日為此舉行記者會，批評民進黨傾黨政之力圍剿高虹安，更將黑手伸入資策會，迫使資策會改口主張著作權疑慮。

對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政出示民眾黨團5日行文致資策會公文，指出民眾黨過去強調資策會為私法人，認為民進黨團不應索取資料，卻曾經向資策會要資料，還於昨日行文資策會，要求卓政宏說明高虹安論文案，簡直是自打嘴巴、標準變來變去。

羅致政進一步列出民眾黨立委過去發言，包含高虹安曾在上月23日指出民進黨團沒有權利行文資策會要資料、26日表示資策會是私法人，儘管有部分收入來自政府，不代表黨團能要求交資料。另，張其祿曾說民進黨團發文要求資策會提供個資有違法之虞、邱臣遠質疑民進黨團調閱個別立委資料不合理，蔡壁如則批評民進黨團黑手伸入民間法人。他直言，民眾黨如今作為，完全違反民眾黨過去一貫說法。

不過，羅致政解釋，資策會其實是經濟部所屬財團法人，預算多數來自政府部門固定編列，立法院當然有權利監督，民眾黨團當時搞不清楚狀況，指責民進黨團無權要求資策會說明，現在卻做出一樣的行為，可說是「昨是今非，今是昨非」。

此外，羅致政向高虹安提出3問，要求高虹安儘速出面回應，別再找民眾黨團幫忙「私設刑堂」。第一，高虹安在論文引用的資料，其著作權是否屬於資策會？第二，高虹安是否取得資策會授權？第三，高虹安論文引用，是否符合「合理使用」範圍？