金曲歌王陳奕迅(Eason)與香港女星徐濠縈2006年結婚，婚後育有1名寶貝千金，鮮少讓愛女在大眾面前曝光，不知不覺女兒陳康堤已長大成人，4日正是她芳齡18歲的生日，徐濠縈在IG曬出女兒側面照，可見穿著小洋裝的她，遺傳到媽媽的好基因，身材比例宛如走秀台的超模，令粉絲見到後讚嘆不已。

徐濠縈日前在IG貼出3張女兒陳康堤的照片，並打下數字「18」開心慶祝女兒成年的一刻，首張照片中，陳康堤穿著細肩帶小洋裝，露肩設計亮出零瑕疵的直角肩和優美肩頸線條，裙底衩出的一雙神級美腿，更讓她站在寬敞的走廊時，彷彿是正要走秀的模特兒般，第2張照片中，陳康堤則用髮帶綁起一頭秀髮，搭配黑色西裝外套，走在時尚尖端又不失青少年的青春活力。

徐濠縈公開陳康堤18歲的性感青春照。(圖/徐濠縈 IG)

陳康堤的小時候非常水靈、可愛。(圖/徐濠縈 IG)

最特別的是第三張陳康堤的照片，是她童年時期拍攝的正臉照，可見臉頰掛著兩抹腮紅非常可愛，她以雙手撫臉搭配水靈雙眼非常討喜，讓人回味過往時光。眼見兩組不同時期的照片，許多粉絲都笑說，分不清母女兩人的長相，「看照片以為是徐濠縈」、「她長大的太快」、「轉眼就是個大美女」、「跟妳有像」、「真的太像媽媽了」、「包包生日快樂」、「18年來也辛苦媽媽了！祝福你們一家人呀！」