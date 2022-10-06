國民黨桃園市長參選人張善政6日出席原住民族後援會成立大會，提出12項原民政見，張善政表示，選舉壓力非常大，但和原民在一起的心情完全不一樣，允諾若當選一定會好好照顧原民朋友，未來規畫設置原民人才培育中心，專門培養運動、音樂專項人才，讓原民特色持續發光發熱。

張善政指出，自己於2012年進入馬政府擔任政務委員，那時候對智慧醫療只有概念，當時他選擇復興區做無線網路的示範區域，讓醫療巡迴車可以深入偏鄉造福原民，他認為儘管偏鄉原民人數不多，但市府還是應該要好好照顧，包括醫療、交通、教育等面向都要到位，並向在場原民議員、原民朋友允諾，如若當選市長一定大力支持原民活動、推廣原民政策。

張善政說，看到市議員陳瑛就想起很多原民朋友都有好歌喉，還有許多體育健將也都是原民朋友，為此他決議將來要設置原民人才培育中心，針對歌唱、運動等項目加強培養，提醒民眾可以開始留意身旁歌喉好、體魄好的原民朋友，屆時可以大力推薦他們到培育中心，將原民特色百分百展現出來。

張善政的12個原民政見包括，除了以市府資源挹注偏鄉教育外，更要募集業界的資源，雙管齊下培育母語教學師資、補充偏鄉專業師資的不足的問題、減少城鄉數位落差等。醫療方面將擴大對偏鄉弱勢、年長者的關懷照護，運用科技與遠距通訊技術，強化偏鄉醫療能量及品質，另要強化長者照護體系，如增設偏鄉日間照護中心等，讓年輕人能安心工作等。