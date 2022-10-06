2022國際自由車環台公路大賽屏東站6日上午登場，來自26國的120多位國際好手在大鵬灣繞行12圈拚勝負。（謝佳潾攝）

2022國際自由車環台公路大賽屏東站6日上午登場，以往賽事路線都會繞到恆春半島，但今年因遇「屏鵝公路種樹百里2.0」計畫，比賽規則改成繞大鵬灣環灣道路12圈、總計144公里，來自26國的120多位國際好手目前正在競速中。

屏縣府指出，今年因應「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」，為確保選手安全及用路人權益，屏東縣站賽事路線移師至大鵬灣環灣道路內辦理，從大鵬灣國際休閒特區往濱灣公園碼頭騎往跨海大橋再繞回起點，每圈約12公里，將繞行12圈總計為144公里。

縣府表示，屏東縣站設有3個衝刺點及3個登山點，伴隨屏東熱情的太陽及炙熱的天氣，加上最後終點的衝刺積分及減秒獎勵，對於各國選手們來說，是集體力、耐力、毅力和衝線技巧的最大考驗。

主辦單位指出，2022國際自由車環台公路大賽仍登錄為國際自由車總會（UCI）2.1級頂尖賽事，有來自26個國家 （比利時、西班牙、奧地利、法國、美國、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、日本新加坡、韓國及中華隊等），共計15支洲際車隊，120多位國際好手共同參與。