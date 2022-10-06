近期香港首富李嘉誠出脫中國郵儲銀行持股一事成為話題，市場揣測投資眼光精準的李嘉誠已洞悉未來大陸銀行業景氣不佳，才會進行操作。事實上，李嘉誠早已將投資重心從大陸、英國移往越南，不外乎是看好疫後經濟版圖出現變化，東南亞成為新興工廠的前景。

現階段李嘉誠持股郵儲銀行的比例已經從11.42%降至11%以下，負責管理資產與操盤的李嘉誠基金會對外表示，基金會成立宗旨是推動公益活動，所有買賣投資都是以此為目標，投資所得之收益全部用在慈善用途。

李嘉誠曾說，投資最難的是預測政治變化，但翻開過去的紀錄，李嘉誠往往能看準時機點殺進市場，又能在高點離場，早在2013、2014年大陸房地產產業開始蓬勃發展之際，耕耘多年的李嘉誠逐漸降低對大陸的投資，也成功避免近年的危機。

今年，李嘉誠也降低投資英國比重，被認為是想躲開歐洲能源危機對經濟產生的衝擊。緊接著，李嘉誠開始轉往越南進行投資，在新冠肺炎疫情爆發，許多跨國企業將越南視為新興的世界工廠，李嘉誠在當地房地產、基礎建設及商業中心等領域進行全方位的投資。

財信傳媒董事長謝金河在今年4月就在臉書發文提到，李嘉誠又發出重大投資訊息，賣掉英國的投資項目後，下一個目標瞄準越南，一定會對未來的新資金帶來大啟示，「南韓的三星集團幾乎把所有生基地都移向越南後，越南帶動的東協國家的發展潛力越來越顯著。」