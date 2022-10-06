路透社引述消息人士報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和社群平台推特（Twitter）可能在未來幾天達成終止訴訟的協議，為這位全球首富以原價440億美元完成推特私有化的交易掃除障礙。

馬斯克收購推特的交易出現戲劇性的大反轉，根據美國證券交易委員會（SEC）披露的交件，本來反悔說不買推特的馬斯克再度改變心意，宣布只要他獲得銀行承諾的債務融資，以及德拉瓦州衡平法院立即中止所有針對他的訴訟行動，他願意以4月25日敲定的每股54.2美元價格，完成這筆440億美元的交易。

消息人士周三透露，為了終止訴訟，馬斯克和推特已同意延後原定於周四在法庭上對馬斯克進行「口頭取證」（deposition）的程序，但雙方仍在繼續談判，預計還需要一些時間才能達成全面協議。

不過，德拉瓦州衡平法院主審法官Kathaleen McCormick在稍早前表示，雙方當事人都尚未提出暫停訴訟的協議，也沒有任何一方聲請暫停，因此，我將繼續為原定於2022年10月17日展開的庭審做準備。

馬斯克提出以原價進行收購的其中一個前提是他能獲得債務融資。消息人士表示，雙方達成的協議可能取消這個先決條件。

推特和馬斯克的法務團隊周二向McCormick法官表示，他們正試圖克服缺之互信的困難，並將努力找到完成交易的辦法。

此外，有消息指出阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc）和跨國投資公司第六街（Sixth Street Partners）在今年早些時候有意馬斯克收購推特的交易提供融資，但現在相關協商已經停止。

推特和馬斯克尚未對此消息發表評論，阿波羅和第六街表示不予置評。

馬斯克曾表示，他將使用自己的現金以及共同投資人與銀行提供融資買下推特。

此前有消息指出，在今年早些時候，阿波羅曾評估為這項交易提供融資的方式，第六街也參與了這些融資協商，當時在場的投資人考慮為這筆交易提供約10億美元資金。不過，知情人士表示，這些融資協商已經結束。

周三推特股價下跌1.3%，收在51.30美元。在馬斯克願意以每股 54.20美元原價收購的消息帶動下，推特周二股價飆漲22.24%，收在52美元，創下4月宣布這項收購案以來的最高價。

周三特斯拉股價收跌3.5%，投資人擔心馬斯克可能不得不出售更多特斯拉股票為收購推特籌措資金，也擔心買下推特可能讓身兼多職的馬斯克分心，進而影響特斯拉的營運。

今年以來，馬斯克已經賣出價值154億美元的特斯拉股票，分析師表示，為了收購推特，馬斯克可能還需要額外籌集20億～30億美元資金。