蔡英文總統今接見第6屆玉山論壇訪賓；紐西蘭前副總理兼外長皮特斯致詞表示，身為政治人物，蔡總統應該非常了解，就像7-11一樣，每天24小時、每週7天永無休止的工作，但是有時候這樣的付出還得不到感謝或支持。

總統致詞則強調，未來台灣會繼續努力，在既有良好基礎上和理念相近的國家加強合作，一起為印太地區的和平穩定，確保民主自由的生活方式，更盡一份心力。

蔡總統今接見訪賓致詞時指出，玉山論壇是台灣和國際以及新南向國家多元對話平台；台灣也將在13日邊境解封，今年以「振興再定位與重啟連結」為主題，針對印太國家的經貿整合、公共衛生以及區域安全等領域進行深度的意見交流，希望藉此與民主夥伴共同研議、規劃未來發展的方向，進一步促進更多合作。

總統並感謝，貴賓們長期關注台海和平穩定，也在國際領域支持台灣的參與，為台灣發聲。

總統表示，台灣位處在民主防線的最前緣，有能力、也有意願和世界各國分享經驗，也期待跟更多的民主夥伴一起打造出具有韌性的民主同盟陣線。未來台灣會繼續努力，在既有良好的基礎上和在座的各位以及理念相近的國家加強合作，一起為印太區域的和平穩定以及確保民主自由的生活方式更盡一份心力。

代表致詞的紐西蘭前副總理兼外長皮特斯指出，台灣了解到經濟發展的重要性，深受國際社會的高度肯定與尊崇，也投入許多心力在人才教育、訓練及提升技能等方面，作為保障國家安全的第一優先。

他說，台灣政府深受國際社會的高度肯定跟尊崇，因為台灣了解到經濟發展的重要性；在座訪賓都與台灣人民一樣，共享對於自由、民主、法治等普世價值的尊敬與肯定，也深知真正的合作與勇氣才能促成彼此繼續往前邁進。

他也稱讚蔡總統，因為促進台灣經濟的成就與成長，受到台灣人民高度的肯定跟尊敬，未來非常期待台灣與各國在經濟合作方面繼續努力，達成互惠互利的目標。

他強調，「我們都深知真正的合作跟勇氣才能促成彼此繼續地往前邁進」，目前世界面臨艱困的情勢，每個國家都有其重要的責任，扮演良善的力量，才能創造一個更美好、更安全的未來跟社會。