美國聯準會（Fed）9月再度升息3碼後，利率來到3％至3.25％，且Fed官員預期今年第四季將再積極升息5碼至4.375％，明年初達到4.625％高點後，升息可望告一段落，目前市場走跌正反映此一利率情境，非投資等級債券殖利率修正過後，已提升到10％左右高點，有利逢低布局科技非投資級債，掌握第四季投資好時機。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，回顧過往全球非投資等級債券經歷2010年歐債危機、2011年美國舉債上限與希臘危機、2015年美國升息、2018年美國升息力道增加與中美貿易戰，及2020年疫情等重大事件，其中又以升息年的2015年、2018年與今年表現較壓抑。

但修正後次年，往往能迎來更好的回漲契機，且未曾有連續兩年下跌情形，尤其美國科技非投資等級債券在市場下跌期間表現相對抗跌，次年上漲幅度更勝一籌，展現其優異的債市之星特質。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，2020年全球新冠疫情爆發以來，企業管理資產負債表與流動性更趨保守，使得槓桿比率、償債能力、現金比率，皆反映出健全的財務體質，相較過往升息與經濟衰退時期，更能夠抵禦市場壓力。

根據JPMorgan統計至8月，整體非投資等級債券違約率僅1.09％，遠低於1990年以來長期均值的3.6％，其中科技非投資等級債券去年至今更繳出0違約佳績。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊分析，科技產業成長優異，使科技債券擁有相對較低違約率，長期波動風險遠遠低於科技股，代表指數為Nasdaq指數，同時也低於整體非投資等級債，科技債波動度更接近投資級債。

尤其今年股市波動劇烈下，科技債就展現優異的抗波動效果，預期第四季美國升息進入尾聲後，創新科技非投資等級債可望引領整體債市、並展現價值面回升契機。