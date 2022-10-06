台南市立第四幼兒園新建園舍今天動土，預計2024年完工。（曹婷婷攝）

安南區的台南市立第四幼兒園新建園舍今天開工動土，總經費高達2.1億元，預計2024年完工，這也是台南目前新建幼兒園當中，造價最貴的1所：未來除容納分散4處的分班，另也將再擴增7個班級，共招收12班332名幼生，完工後，除優先招收法定需協助幼兒外，也開放給欲就讀該園的幼生登記報名，採電腦抽籤，無學區限制。

今天動土典禮包括市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、立委陳亭妃、議長郭信良及多名議員、里長都到場參與。黃偉哲說，第四幼兒園總經費2.1億元，由中央補助90％、地方自籌10％，預計2年後完工。

他說，第四幼兒園位於新興社區，因安南區人口增長快，很多年輕爸媽遷入安南區就業、創業等，期待幼兒園新建後，能滿足安南區家長對於高品質、平價的育兒需求。

教育局指出，第四幼兒園本園外，還有7個分班分散在各地活動中心，未來周邊鄰近4個分班將納入集中於此，把散居在幾個地方的幼兒園整合起來。教育局長鄭新輝說，第四幼兒園未來招收12班，規模僅次於平實營區建造中的東區平實段非營利幼兒園，該園招收13班。

鄭新輝也強調，為提供優質幼兒學習環境、減輕家長育兒負擔，市長就任後，積極爭取中央擴增公共化幼兒園的軟硬體經費，2021至2024年獲教育部核定19.5億元經費，其中南市府負擔2億元，將陸續新建21所公共化幼兒園。

第四幼兒園園長顏嘉辰表示，安南區家長相當期待新建園所，原來分散的分班未來全部集中同一個園區，上課空間更大、設備更好、環境更優，而且還增加2班的2歲專班，可以說是家長的福音。她也提到，未來成為集中園後，將積極開辦課後留園及課後社團，收托時間到下午6點，有效因應家長上下班接送孩子的需求。