新竹市北區1間私立幼兒園的許姓教保員，遭爆料9月27日大聲斥責1名中班女童，還動手大力拍頭、拍身體及戳臉。新竹市政府教育處接獲家長陳情後，展開調查並訪視幼兒，評估後確認違反《兒童與少年福利與權益保障法》，初步認定將處許女24萬元罰鍰，至於幼兒園未依規通報，也依法處園所負責人3萬元罰鍰。

根據市府調查，9月27日許姓教保員在某私立幼兒園中班上課時，對於班上無法正確作答的女童大聲斥責之外，也大力拍頭、拍身體及戳臉，屬不當管教。

教育處在9月28日下午接獲民眾陳情後，立即至園所調閱監視器，釐清案發過程，也要求許姓教保員立即停職並接受調查，另外也由專業社工至受害幼兒家中訪視，後續依家庭需要提供法律諮詢及孩子心理復原服務。

教育處指出，經市府初步調閱當日監視器畫面，判定許姓教保員違反《兒童與少年福利與權益保障法》第49條規定，初步認定將依同法97條處行為人處24萬元罰鍰，並公告其姓名。

目前市府已掌握案發前後1周的監視器畫面及相關資料，將持續積極深入調查、後交由認定委員會依情節輕重認定處分。

教育處強調，除現有之24萬罰鍰，最重可再令許姓教保員4年不得在教保服務機構任教。另外，針對幼兒園未依規於24小時內通報，已違反幼兒教育及照顧法第23條規定，依同法處園所負責人3萬元罰鍰，並公告園所名稱及負責人姓名。

市府嚴正譴責教師體罰或不當管教之行為，並以更高標準、維護學生權益之立場，將從嚴認定、加重處分相關違法人員及教保服務機構，以遏止不當對待幼童案件再次發生，呼籲民眾當發現疑有孩子有受到不當管教或經常聽到哭罵聲，可撥打1999、110或113通報市府協助。