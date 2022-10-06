新北市去年受理1萬7937件調解，共1萬4279件成立，名列前茅，今舉行「績優調解團體與人員表揚會」，市長侯友宜出席頒獎，向績優調解委員會及績優調解人員致上感謝。

新北市法制局表示，去年受理調解案有1萬7937件，成立案有1萬4279件，調解成立率接近80％。

本次表揚會頒發11個績優調解委員會獎、12個調解服務績效獎等23座團體獎牌外，另頒發52位服務年資滿十年之資深調解委員獎、103位績優獨任調解委員獎、6位績優協同調解人員獎及91位績優轉介調解人員獎，共計252座個人獎項。

11個績優調解委員會中，以人數分為4級，第1級前三名分別為板橋區、中和區、新店區；第2級前三名為永和區、樹林區、蘆洲區；第3級前三名為泰山區、五股區、鶯歌區；第4級前二名為貢寮區、石門區。

侯友宜表示，調解委員具備專業及豐富社會經驗，兼顧情、理、法以圓融、通達方式，積極為民眾排解紛爭，協同調解人員努力為市民節省時間、金錢，並維護公平正義與地方和諧秩序，為此要感謝新北市調解團隊無私付出，共締調解佳績。

另外，新北、台北、士林及基隆地方法院與地方檢察署之院長、檢察長也帶領指導新北市各區調解相關業務推展，例如分派法官、擔任調解委員分區講習講座，以及共同辦理調解業務視察、考核等。

為表達對調解業務的重視，新北地院院長陳賢慧、台北地院院長黃國忠、基隆地院院長李麗玲、新北地檢主任檢察官黃筵銘、台北地檢主任檢察官朱立豪、士林地檢主任檢察官陳貞卉等人皆到場祝賀，並勉勵受獎委員持續提升調解服務品質、增進疏解訟源功效。

侯友宜期許，透過行政、司法團隊合作，能持續提升調解服務績效，達到簡政便民，讓新北市更加和諧美好。