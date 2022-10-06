香港旅遊發展局表示，政府一旦放寬入境限制至「0＋0」，將斥資至少1億港元做全球宣傳，邀請全球逾500個業界、旅遊媒體、KOL等親臨香港體驗，拍片推廣香港，並會向旅客贈送禮品和優惠券等。宣傳推廣策略先針對亞洲地區，以短途市場為主。大陸市場方面，考慮到尚未放寬檢疫措施，暫時不會進行大規模宣傳。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅遊市場競爭劇烈，鄰近城市已放寬防疫限制，部分地方已解除口罩令。如果旅客抵港後仍要做核酸檢測，並要繼續遵守一些社交距離措施，將影響他們訪港意欲，期望當局進一步放寬。

程鼎一表示，疫情前一年訪港旅客有6500萬人次，預料香港短期內未能與大陸通關，扣除當中8成大陸旅客後，約有1300萬人次。當中有800萬人次是短程客，即使可吸引一半人來港，亦只有400萬人次，相信旅遊客數字在 「0＋0」後也難以「V形反彈」。此外，客運航班運力不足，經濟前景欠佳，港元強勢，亦影響復甦步伐。