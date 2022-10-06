年底九合一選舉愈來愈接近，新北市瑞芳區一名里長候選人因為在5月分贈送口罩及高梁酒給民眾，後來又登記參選里長，遭民眾認為涉及期約賄選，提出檢舉。檢警4日傳喚候選人及其椿腳、選民多人到案說明後，基隆地檢署認為該候選人涉犯期約賄選罪，並聲請羈押，基隆地院5日開羈押庭，將候選人飭回。

調查局新北市調查處等單位接到相關檢舉，於10月4日傳喚候選人、椿腳及多名選民到案說明，其間，有部分選民在調查局的訊問中，坦承收到候選人致贈的口罩、高梁酒等物資。調查局訊後將全案移送至基隆地檢署進行複訊。

基隆地檢署5日複訊時，這名候選人坦承曾於今年5月間，買入一批口罩及高梁酒分贈給里民。但她認為，她當時並未登記參選里長，否認自己賄選。但檢察官仍認為該候選人涉及選罷法期約賄選罪，依然向基隆地院聲請羈押該名候選人。

在羈押庭上，基隆地院法官對候選人諭知，雖然她5月分送禮給里民時，還沒有登記參選，但已有參選的意願，且提前布局。因此送禮這樣的行為，仍涉嫌觸犯《選罷法》的期約賄選，不能用當時尚未登記參選為由，為自己脫罪。不過法官在多方考量下，仍裁定將候選人飭回。

據瞭解，這名60餘歲的里長候選人，曾從事多年保險業務，今年初次登記參選里長。該候選人5月間，曾購買一批防疫口罩及金門高梁酒，分送里民每家兩盒口罩、一瓶高梁酒，在其參選後遭民眾檢舉涉及賄選，才遭到檢警調單位的調查。

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