桃園一名網友在臉書發文抱怨，鄰居長期將機車停放在樓梯口通道妨礙通行，他留紙條提醒卻反被嗆「原住戶同意」，還要求他出面說明，貼文曝光後讓網友怒轟「直接檢舉」。

對方回嗆是「原住戶同意」，還要求原PO出面說明。(翻攝臉書爆怨2公社)

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文抱怨，他的鄰居長期將機車停放在樓梯口的通道阻礙通行，原PO留紙條提醒車主「如果以後公寓住戶在家中昏倒叫救護車，擔架因為你機車停在樓梯跟大門間唯一的通道，造成不便你能負責嗎？」，沒想到對方卻回嗆「原住戶同意」，他已經這樣停很多年了，為什麼不行？更要原PO有意見就請出面說明。

該鄰居還提出兩種解決方式要原PO選擇，一是「大家都不停，還你一個安全空間」，二是「提出你要的停車方式」。原PO無奈表示，他認為就只有樓梯前方的地方不能停車，其餘空間不影響交通，可以不理，但規定也是不能停車，如果有機車起火燃燒怎麼辦？

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言痛批「直接打給消防局說通道有安全疑慮」、「這種傳統式公寓這應該是唯一的逃生通道吧？為啥會認為可以這樣停車…」、「我以為不擋門口是基本道德禮儀？」、「直接檢舉了啦，停在樓梯口也太扯了吧…」、「消防法，妨礙逃生通道，直接檢舉就行了」、「就全部都不要停啊…」。