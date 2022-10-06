昇陽半導體(8028)受惠再生晶圓需求暢旺及新產能陸續開出，2022年9月合併營收連3月登高，帶動第三季合併營收雙位數「雙升」同步創高。法人看好昇陽半導體今年營收成長近2成、獲利挑戰近8年高點，明年在新產能持續開出挹注下，營運可望持續成長。

昇陽半導體公布2022年9月自結合併營收2.82億元，月增2.59％、年增達16.71％，連3月改寫新高。使第三季合併營收8.24億元，季增達12.88％、年增達16.23％，同步改寫新高。累計前三季合併營收22.81億元、年增9.21％，續創同期新高。

昇陽半導體單月營收連3月創高，投顧法人認為主要受惠再生晶圓逐步擴產效益，以及晶圓薄化訂單需求有所改善。昇陽半導體去年第四季再生晶圓產能為每月33萬片，至第二季已提升至36萬片，公司預計今年底將提升至45萬片。

隨著台積電3奈米N3製程下半年將量產，因新製程量產初期尚需耗時3～4季提升良率，對再生晶圓需求增加，昇陽半導體下半年再生晶圓訂單需求暢旺，供需可望維持吃緊榮景，營運展望維持樂觀。

同時，昇陽半導體斥資72.8億元打造的台中港新廠，已於9月初正式量產啟動，並規畫明年持續加碼投資增建新廠。中港廠規畫每月產能為30萬片，其中除了6萬片規畫作測試晶圓外，預計2023～2025年將規畫每半年開出5萬片新產能。

投顧法人表示，昇陽半導體第三季營收創高，但季營收達成率略低於預期，在業外匯兌收益挹注下，預估每股盈餘（EPS）可望突破0.7元，並預期全年營收成長近2成，每股盈餘可望突破2.5元、挑戰2014年以來近8年高點。

展望2023年，在台中港廠持續擴增再生晶圓產能下，投顧法人認為可望帶動昇陽半導體營運持續成長，預估明年營收可望續揚17％、每股盈餘挑戰突破3.3元，並看好2023～2025年營收年複合成長率（CAGR）估約15～20％。昇陽半導體不評論法人評估數據。

不過，投顧法人指出，昇陽半導體雖受惠再生晶圓需求趨勢，推動營運維持成長趨勢無虞，但晶圓薄化業務稼動率改善速度未跟上再生晶圓業務，且市場競爭態勢加劇，使獲利展望未如2018年時具優勢，認為目前本益比仍偏高，故維持「中立」評等。