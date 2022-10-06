氣動元件大廠亞德客-KY9月單日接單金額優於7、8月，預期第四季充滿許多不確定變數，年底前氣動元件市場需求比去年同期減少，預期2023年氣動元件市場需求將慢慢恢復正常，可望個位數成長。6日股價先跌後漲，下跌4.0元以746.0元開出，目前股價大漲。

亞德客7、8月接單金額雖大於出貨，受防疫封控、全球通膨等因素影響，7、8月合併營收不論人民幣或新台幣計價都只創同期次高，前八月合併營收以人民幣或新台幣計價，均改寫同期新高。

亞德客早在9月初就預告，亞德客8月接單金額高於出貨，出貨仍受部分城市對疫情的管控、部份客戶等待地方政府發佈獎勵政策細則而延遲出貨的影響。還有些客戶因全球高通膨而產生觀望，對擴充產能轉趨保守，連帶下半年出貨也轉趨保守。亞德客認為，氣動元件需求遞延到未來幾個月或幾季度，需求不會不見。

亞德客5日參加香港商野村證券舉辦線上法說會，法人格外關切第四季及未來氣動元件市場需求。亞德客表示，亞德客9月單日接單、出貨金額都比7、8月好，9月工作天數減少3天，營收是否成長要下周二才會出爐。

亞德客指出，當前有許多黑天鵝、灰犀牛變數，大陸防疫封控，有些客戶不想冒著被感染而遭停工的風險，致使亞德客無法派業務人員拜訪客戶，加上高通膨而導致低需求，部分客戶基於全球高通膨及地緣政治風險，對於投資擴充產能趨於保守，連帶也會影響亞德客營運。目前是氣動元件需求底部，第四季充滿不確定變數。氣動元件市場整體需求從2021年第三季起至2022年底均呈現年減，期望2023年氣動元件產業慢慢恢復正常，可望個位數成長。