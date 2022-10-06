受到海空運需求、運價雙雙下修影響，中菲行國際物流（5609）今（6）日自結9月集團營收為30.78億元，月減10.34％、年減19.8％，連五個月營收仍守在30億元關卡；累計前9月營收331.14億元，較去年同期成長28.8％。

按業務別，中菲行9月空運營收17.86億元、年減12％，貢獻集團營收58％，海運營收11.56億元、年減31.2％，貢獻集團營收37.6％；累計前三季，空運營收181.36億元、年增33.1％，貢獻集團營收54.8％，海運營收137.62億元、年增24.1％，貢獻集團營收41.5％。

中菲行表示，9月全球整體空運、海運面臨市場需求下降、價格下跌的挑戰。中菲行預見市場變動，強化數位行銷創造價值、掌握優質客戶，在重要的利基市場戰略布局，在市場下滑時仍保持相當的貨運量，包括美國、加拿大、荷蘭、印度、大陸、越南、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、台灣的貨運量皆有一定幅度成長。

進一步，中菲行以雲端數據分析，瞭解客戶需求，並傳遞在美國、加拿大、墨西哥、荷蘭、英國、大陸、印度、越南、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、台灣的供應鏈管理的能力，透過扁平化的組織與客戶互動，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台中菲行增值訊息系統，提供國際物流價值鏈的服務，被國際大型客戶指定採用。