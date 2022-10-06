47歲日本女星華原朋美因負面新聞不斷淡出演藝圈，去年宣布與經紀人結婚，試圖以幸福人妻模樣重返演藝圈，不過老公卻被踢爆不僅騙婚，還曾因為家暴離婚，讓她內心大受打擊，不錯事後卻PO出夫妻倆接吻恩愛照放閃，似乎已經重修舊好，豈知昨(5日)被爆料早已經祕密離婚，婚姻狀況讓人霧裡看花。

根據《週刊文春》報導，華原朋美2019年未婚生子，與男方分手後，轉而與經紀公司社長大野友洋交往，不過男方卻被踢爆不僅騙婚、與前妻育有3個孩子，還有家暴案例，得知真相後的華原朋美一度情緒崩潰，甚至拍影片淚訴「沒辦法接受這種傷害人的行為，真的好痛恨」，還刪光老公照片，似乎想徹底斬斷與對方關係，不過去年8月又曬出一家三口合照，幸福模樣讓外界以為兩人重修舊好。

不過華原朋美昨（5日）再次被周刊爆料，指出當時男方騙婚及家暴疑雲，釀成離婚導火線，雖然一度在粉絲俱樂部網站澄清「不是人妻」此話是開玩笑，甚至還氣到發文指出媒體報導多與事實不符，但事實上兩人早就離婚，前夫也已經搬離原本的住處。

華原朋美過去紅極一時，卻因負面新聞纏身淡出演藝圈，後來轉換跑成為綜藝咖，當時還在節目上自爆買價值千萬的法拉利跑車給2歲兒子，被主持人松本人志詢問：「不會影響生活經濟嗎？」她坦言為了生計只好賣掉珍藏的柏金包，讓所有人全傻了眼。