高雄市長陳其邁在疫情來臨時，口罩政策超前中央，有民眾因未戴口罩遭罰而提出行政訴訟，法院認為當時衛福部尚未公布「免經勸導可開罰」的制度，高雄市欠缺事務管轄權，判決撤銷3000元罰單，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，陳其邁沒將中央政策放在眼裡，未來應該更遵循法治。

柯志恩表示，大家一直以來都遵循地方應該配合中央政策的觀念，若防疫政策地方自己先跑，是將中央置於何處？陳其邁的行為明顯沒把中央的政策放在眼裡，都只做自己覺得對的事情，市政府未來應該加強遵循法治。

高市議員邱于軒補充，回顧當時疫情相當緊繃，連警察都要去幫忙巡查民眾有沒有確實戴口罩，陳其邁為了凸顯自己的防疫成績，祭出高壓政策，回想起來根本毫無人權，她認為疫情無論再怎麼嚴峻，應該還是要兼顧人情義理，從這次的徹罰判決，就可以發現當時的政策有很多可以討論之處。

對此，高市府衛生局副局長潘炤穎表示，去年5月28日中央全面執行強制戴口罩的禁令之前，全台包含新北、桃園、基隆、花蓮、南投、雲林、新竹、嘉義、高雄等9個縣市因為疫情嚴峻，均採取不用經過勸導就直接開罰的防疫手段。

潘炤穎指出，當時台灣北部已經出現嚴重社區傳染的疫情，且在疫苗覆蓋率還不足及口服抗病毒藥物還沒引進的情況下，要求強制戴口罩是必要且有效的防疫措施。所以在高雄市嚴重特殊傳染性肺炎的指揮中心決議，在5月19日宣布進入三級警戒的情形下，以傳染病防治法第2條以及第36條，執行強制戴口罩的管制措施。

潘炤穎強調，當時疫情流行的是Alpha病毒株，不同於現在的BA.5或BA.4等，Alpha病毒株傳染力高，且有極高的重症比例及死亡風險。所以才會採取這樣的管制措施，這是依據專業，而且依法授權、完整執行的防疫措施。