日本知名女星深田恭子，出道多年憑著甜美外表、火辣身材成為不少人心目中的性感女神，卻在2021年5月宣布罹患「適應障礙症」，全面暫緩演藝活動，之後還經歷暴瘦、與百億男友杉本宏之在街頭大吵爆出情變，再度復出後似乎也變得不比以往積極。近日便傳出有一部片想找她演出，卻遭到深田恭子罕見拒絕，引起外界關注。

根據日本媒體《女性SEVEN》報導，深田恭子雖在去年5月曾短暫休息一段時間，但復出後仍受到不少電視台的邀約，希望她能演出新劇。不過，因故事內容講述一名20歲的奔放女子和一名40歲對感情零經驗的處女所發生的趣事，讓她看到劇本後面有難色，認為自己近期因戀情頻頻登上新聞版面，與劇中角色形象不符因此斷然拒絕電視台的演出邀請。

另外，根據深田恭子的友人透露，現在的深田恭子除了不想接演以喜劇手法拍攝女性性事的劇情外，即將在下個月邁入40歲的她，也希望能好好面對自己的感情及作品，不再焦急的接演新戲。另一方面，深田恭子即使不拍電視劇，也傳出私下已接演Amazon Prime將於串流影音平台播出的網劇，藉此拓展演藝市場。

而深田恭子先前曾爆出因酒醉與百億社長男友杉本宏之在街頭吵架導致情變得傳聞，友人也透露，兩人確實有短暫分手一段時間，但隨著深田恭子的心態改變，兩人已在日前悄悄復合，並過著十分健康的生活，至於是否能在生日時傳出好消息，外界都相當期待。