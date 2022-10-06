大陸新添4處世界灌溉工程遺產位於蜀蘇浙贛四省。圖為興化垛田灌排工程體系風光如畫。（大陸水利部提供）

大陸新添4處世界灌溉工程遺產位於蜀蘇浙贛四省。圖為松古灌區午羊堰風貌。（大陸水利部提供）

大陸新添4處世界灌溉工程遺產位於蜀蘇浙贛四省。圖為上堡梯田風景秀美。（大陸水利部提供）

大陸《人民日報》用戶端報導，北京時間6日上午，在澳洲阿德萊德召開的國際灌排委員會第73屆執行理事會上，2022年（第九批）世界灌溉工程遺產名錄公布，四川省通濟堰、江蘇省興化垛田灌排工程體系、浙江省松陽松古灌區、和江西省崇義縣上堡梯田4個工程全部申報成功。至此中國的世界灌溉工程遺產已達30項，幾乎涵蓋了灌溉工程所有類型。中國已成為灌溉工程遺產類型最豐富、分布最廣泛、灌溉效益最凸出的國家。

四川通濟堰：千年灌區澆灌天府糧倉。

四川通濟堰位於成都平原中部，灌區呈菱形。千百年來，灌區引源源清水澆灌天府糧倉。

看歷史，通濟堰始建於西元前141年，距今已有2163年的歷史。在長期的治水實踐中，通濟堰運行自成一體，形成了「冬閉春開，平梁分水」的治水原則，創造了「以簍易石」「鐵壁筒」等工程技術，創造了「堰工局」「堰長制」等獨具特色的水利管理體制。

興化垛田灌排工程體系：萬垛聳立、稻田棋布。

興化垛田灌排工程體系核心區位於江蘇省興化市。古人在此架木浮田、壘土成垛，形成高出水面1米以上的田塊，呈現出萬垛聳立、河網密布、稻田棋布的景觀。

浙江省松陽松古灌區：古堰、古塘、古井的「活態博物館」

浙江省松陽縣四面環山，中部為松古平原。甌江流域一級支流——松陰溪，橫貫松古平原。自漢代開始，古人因地治水，建了數量龐大的堰、渠、塘、井。到明末，松陰溪流域已建成完善的灌溉工程體系，總灌溉面積達16.6萬畝，成為浙西南最大的產糧區，稱為松古灌區。

江西省崇義縣上堡梯田：陡坡梯田垂直落差近千米。

上堡梯田位於江西省贛州市崇義縣西北部山區，面積約有5.1萬畝，主要分布在上堡、豐州、思順三個鄉（鎮）26個行政村。梯田最高海拔1260米，最低280米，垂直落差近千米，最高達62梯層，被稱為「世界最大客家梯田」。