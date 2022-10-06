新北市教育局局長張明文也到場參與，並體驗自製三明治的食育課程。（新北市教育局提供／李奇叡新北傳真）

新北市永和區永平國小從2011年開始設立新北首間食育教室，推廣相關課程，近日再度新建食育教室，並於今早啟用，新北市教育局局長張明文也到場參與，見證食育教育重要里程碑。

「永平好食光-新建食育教室」啟用典禮今早舉行，張明文參與揭幕儀式，並體驗自製三明治的食育課程，也認識永平國小推展食育的歷史沿革與發展脈絡。

永平國小設立的食育教室備有齊全烹飪設備，並積極培訓志工及設計課程，培養「永平食育士」，以協同教學的模式，協助校內食育課程教學、帶領實作，提升學生食育素養，廣受學生喜愛。

永平國小「食育DIY課程」以推動蔬食減碳為主，培養學生永續環境愛地球之知能；而適逢食育課程推動12週年，亦將食育MRT（Meal飲食、Reduction減量、Treasure惜食）納入學校本位課程，並融入食育教學。

永平國小針對幼兒園到小學六年級學生，分別設計不同的教學和實作課程，讓食育學習與孩子生活脈絡、情境契合，拓展各教育階段孩子的學習視野。

永平國小校長唐永安說，學校推動食育課程多年，為擴充整體食育教學空間及環境，新建第二間食育多功能教室，打造溫馨教學場域，未來將持續推動手做課程，為下階段的食育校本課程做更好的鋪墊。

唐永安表示，由衷感謝工作坊老師游素珠長期協助學校提升食育士的知能及技巧，同時引進財團法人福智文教基金會、里仁慈心等社會資源，協助學校辦理食育課程，為食育教育奉獻心力。

教育局表示，新北十分重視食育教育，藉由學校教導學童正確的飲食觀念，期許學童自主選擇健康食物，吃出健康，而近年新北推動在地食材、空盤運動以及國際飲食教育等不同領域的食育課程，也深獲正面迴響，期待以永平國小做為食育教育典範，持續推動、拓展，讓更多新北老師和學子受惠。