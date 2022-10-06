國民黨台北市長參選人蔣萬安先前為發表的新書中，內容提到當年是在上海決定參政，前國大代表黃澎孝質疑，蔣萬安是大陸國家主席習近平尋找的潛在合作對象。蔣萬安今怒批，周玉蔻式的抹紅、抹黑，其實民眾真的非常厭惡。

蔣萬安今公布競選歌曲，對於遭質疑從政與習近平有關聯，他在接受媒體聯訪時轟，周玉蔻式的抹紅、抹黑，其實民眾真的非常厭惡，台北市民要看的是政策牛肉，對台北市政未來擘畫的願景，誰能帶給台北市民更好的生活，這才是台北市民真正關心的。

另外，傳出本命區中山區好像有泛藍里長不滿國民黨提名，因而表態支持無黨籍市長參選人黃珊珊，似有基層鬆動的現象。蔣萬安回應，對於里長提名方式，都完全尊重黨部規畫，持續加強溝通，大家最重要共同目標就是在年底選舉打贏這場選戰，不管是市長、議員，還有基層里長都是如此。

而東華大學教授施正鋒認為高雄市前市長韓國瑜來站台，可能把親民黨票拉走，被問起合體的規畫，蔣萬安說，非常感謝任何支持的力量，都非常歡迎各界願意支持，給他鼓勵加油打氣。