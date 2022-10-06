俄羅斯與西方關係高度緊張之際，4架俄國戰機5日闖入波蘭及瑞典領空，正在波蘭參與北約任務的義大利戰機緊急升空攔截，並將俄機驅離，義大利空軍也於社群網路上發布消息並公布照片。

#Scramble, another immediate take-off for the #ItalianAirForce #Eurofighters engaged in Air Policing activities in Poland to intercept 4 Russian fighters after they had entered first Polish then Swedish airspace, before being forced to return to Kaliningrad airspace pic.twitter.com/Piy7YUIE2g — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) October 5, 2022

據《新聞周刊》(Newsweek)5日報導，這起事件發生在俄羅斯、西方和烏克蘭之間高度緊張的時候，特別是烏克蘭近期成功的反攻行動帶來了重大軍事成功。 此外，俄羅斯總統普丁威脅表示，如果他的國家必須保護自己免受攻擊，將動用核子武器。

北約發言人艾切勞布（Matthias Eichenlaub）告訴《新聞週刊》，義大利已派遣戰機來執行北約在波羅的海地區的空中警務任務。他還表示，該地區的北約飛機「定期攔截不遵守國際航空安全規則的俄國軍機」。

北約發言人艾切勞布（Matthias Eichenlaub）向表示，確實有義大利飛機被派往北約在波羅的海地區的空中警戒任務，且該地區的北約飛機「經常攔截不遵守國際航空安全規則的俄國軍機」。

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上週五表示，支持烏克蘭努力奪回俄羅斯軍隊控制的領土。 「當然，烏克蘭有權奪回現在被俄羅斯軍隊佔領的烏克蘭領土。這就是我們支持他們的原因，」他說。