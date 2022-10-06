彰化縣張姓女子等3人今年在臉書「偏門工作社團」刊登高薪招募前往柬埔寨工作，讓不少國人落入煉獄，想脫離苦海，還得拿出40萬元贖金，或再「騙招」1人頂替，交替抓跳，張女每騙1人出國，就可獲利10萬元，彰化地檢署今依組織犯罪條例等將張女3人提起公訴，並持續清查是否有其他受害人。

女蛇頭張女41歲在今年8月15日在外交部辦理護照等相關事宜時被刑事局人員逮捕，彰化地檢署檢察官陳顗安指揮刑事警察局、彰化縣田中分局、溪湖分局、桃園市政府警察局刑警大隊等單位組成專案小組，於當日同步執行搜索，查扣手機、護照、筆記型電腦、筆記本等相關證物，將張女等多名犯罪集團成員同步拘提到案，並即時攔阻即將被誘騙出國的3名被害人出國，張女並被收押禁見。

經專案小組持續傳訊相關證人及調查證據後，發現這個跨國犯罪組織，區分為「人事組」、「機房組」、「後勤組」等業務分工。張女負責「人事組」業務，採取「正招」、「騙招」二種方式招募新人，其中「騙招」即係以刊登電腦打字快速賺錢等訊息作為詐術，使人受騙前往柬埔寨、泰國等地。

彰化地檢署指出，被害人抵達柬埔寨當地由犯罪組織集團成員控制，要求被害人從事詐騙他人之工作，如若不從，則需由台灣家人繳交40萬元贖金或自行「騙招」1人後方可返台。張女等每成功「騙招」1人出國，即可獲利新台幣10萬元，至2022年6月間至今，已誘騙4名被害人出國，另3名被害人則因檢警即時查獲而尚未出境。

全案經檢察官偵查終結，被告張女等3人共同涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第297條第1項意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等罪嫌，予以提起公訴。