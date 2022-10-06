有小尹斗俊之稱的「裴仁爀」，去年在《我的室友是九尾狐》中從「海王」變身「癡情男」，形象180度大轉變，今年更在話題韓劇《為何是吳秀才》中飾演單戀徐玄振的富二代學生，為了展現衣食無缺的人設，還為戲努力增重了8公斤，不料鏡頭上完全看不出來，為此感到相當遺憾。

不過皇天不負苦心人，裴仁爀今年迎來首部男主角作品《青春應援 CHEER UP》，劇裡他飾演有著完美主義兼原則主義的啦啦隊隊長「朴正宇」，因為死板不喜變通，被人稱作是「年輕的老頑固」。他表示：「啦啦隊對我而言是一項與眾不同的挑戰，因為不擅長舞蹈，我可是流著血、汗、淚進行了練習，為了展現啦啦隊的熱情洋溢，盡可能展現我最棒的肢體動作，希望大家能夠喜歡！」

熱血悸動的神秘校園愛情劇《青春應援 CHEER UP》，由《金牌救援》韓泰燮導演和《VIP》車海元編劇攜手打造，是SBS繼《KAIST》之後時隔23年推出的校園系列作品，也是韓國首次以「啦啦隊」為背景的電視劇。更找來近年在戲劇圈擁有高人氣的後起之輩裴仁爀、韓智賢、金賢鎮和張圭悧領銜主演。

與裴仁爀搭檔的則是在《上流戰爭》中飾演反派角色卻深受觀眾喜愛，金永大的雙胞胎妹妹「韓智賢」。此劇同樣作為首部女主角的她，在《青春應援 CHEER UP》裡飾演的是有著神仙美貌、單純活潑個性的「都海伊」，因家境貧寒需要到處打工兼職，加入啦啦隊也是因為有錢賺。韓智賢提到：「因為是第一次身為主角，所以感到害怕、緊張和擔心，但同時也感到非常興奮。」相較於《上流》的高冷角色，韓智賢將在《青春》讓我們見識到她充滿陽光、溫暖的一面。《青春應援 CHEER UP》已於10/4起，在中華電信MOD戲劇199專區、Hami Video上架。龍華偶像台，敬請期待。