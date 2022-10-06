去年衛福部稱「萬華是防疫破口」，環南市場受到波及，環南市場自治會長林勝東日前被問到是否接受民進黨台北市長參選人陳時中道歉表示「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」陳時中說，「我倒是沒有把誰揍一頓，但是我覺得有痛可以跟我講」。

陳時中強調，到底是怎麼樣的問題，大家可以溝通；沒有要打擊任何人的意思，他還是希望大家合作一起把事情做好。

陳時中今透過惠光導盲犬引導，體驗盲人生活；對於他因為自評防疫成績，與台北市長柯文哲隔空互嗆「去死」、「忙口德」、「沒醫德」等語交鋒；陳時中說，這樣的講法就離譜了，選舉的時候還是平常心、友善把政策提出來是最重要。

對於無黨籍台北市長參選人黃珊珊今臉書批評陳時中是失職、失格、失德的部長，陳時中則說，「這都流於口水之戰」。今天來看導盲犬，這都是社會正能量在展現，執政者一定要把正能量發揮到最大。

他說，他擔憂用這樣的口水戰，會把這正能量都消耗光，這對社會不是一件好事情。

對於柯文哲學生、前台北市社會局長許立民昨日臉書發文強調，台灣防疫不要因為選舉攻防，妄自菲薄，抹煞眾人曾經的負重前行。

被問到許立民挺誰，陳時中表示，許立民是專業人員，在社會局也表現很好，基本上概念是挺防疫、挺全民防疫，台灣防疫不要妄自菲薄，我們在世界的成績算是好的，算是是前段班的前段班。