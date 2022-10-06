張榮發基金會舉辦「2022第一屆道德月刊徵文比賽」，歡迎全台灣國中學生踴躍報名參加。基金會執行長鍾德美表示：「基金會長期致力於推廣道德教育，並自2008年起免費發行《道德月刊》，單月最高發行量曾超過36萬份。」

鍾德美強調，此次特別舉辦徵文比賽，鼓勵國中生能將自己對道德的所見所聞，踴躍書寫投稿。文章內容以道德為主軸，文體不拘，可採故事體、散文、議論文等方式。得獎作品將刊登於《道德月刊》，供全台1700多所各級學校、團體分享及閱讀。

為鼓勵偏鄉學生投稿，這次徵文還分為「偏鄉組」、「一般組」，基金會除提供獎金、獎狀，還會贊助獲獎者所屬班級交通及午餐津貼，讓得獎者邀請全班同學來長榮海事博物館進行校外教學，親身體驗海洋、航空教育，也能參觀「台灣植物偉大航程」、「李乾朗古建築手繪圖」兩項特展，再加碼提供班級圖書經費1萬元。

張榮發基金會期待看到國中生因對道德的體悟、實踐，藉由書寫過程，讓自己或他人有所啟發。也許只是一件微不足道的小故事、一本書，甚至是個人經歷的一段往事，都可以被發掘和紀錄，收穫成一篇篇佳文。