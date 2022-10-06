「134高地」的即時影像取景視野角度廣，金門南灣日夜美景24小時不間斷向世界放送，極美夜景隨點隨看(于家麒翻攝)

「134高地」鏡頭取景東起北太武山、西至瓊林出海口，約四分之三個金門景緻盡收眼底，連山外市區街景都可一覽無遺(于家麒翻攝)

金門即時影像再加一，縣政府建置在「134高地」的4K高畫質即時影像已在「樂遊金門」YouTube頻道(連結：https：／／reurl.cc／p1L36x)正式上線，金門南灣日夜美景24小時不間斷向世界放送，民眾免出門就可追飛機起降、欣賞浩瀚星空的極美夜景。

金門縣政府今(2022)年5月開始於「建功嶼」建置首隻24小時高畫質即時影像，透過YouTube平台讓全球民眾隨點隨看，領略金門現地即時美景，有「金門版摩西分海」美譽的建功嶼、大陸廈門夜景、金烈水道、絕美夕陽，一覽無遺；而6、7月間更紀錄了金門大橋試燈、大橋接龍的珍貴畫面，吸引眾多國內外民眾線上觀看。

縣府觀光處長丁健剛表示，「134高地」位於金湖鎮夏興聚落山上，建置於制高點的4K高畫質鏡頭，取景視野角度非常廣，東起北太武山、西至瓊林出海口，約四分之三個金門景緻盡收眼底，更是觀看尚義機場飛機起降、夜晚欣賞浩瀚星空的絕佳點位，觀光處也正規劃整建夏興營區，未來將打造成高地暗空社區環教及觀星主題園區，請民眾拭目以待。