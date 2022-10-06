國慶連假出遊小人國六福村警方建議走高原交流道避塞車。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國慶3天連假將至，桃園市龍潭警分局針對轄區易壅塞路段研擬交通疏導，包含石門水庫、小人國及六福村等，預估期間將吸引大量遊客進入，建議北部或桃園短程遊客可走國3高原交流道及台3線前進，亦可行駛台31線當做出遊桃園、新竹往返替代道路。

警方表示，國道3號新增設的高原交流道，鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區及新竹縣台三線主要道路，建議民眾如欲前往旅遊，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西市區，從高原交流道就可以直接前往小人國、六福村遊樂區及石門水庫風景區，為避免交通壅塞，龍潭警方將編派警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。

龍潭警分局長蔡坤益呼籲民眾多一點禮讓、行車更順暢，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用規劃行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間。另請民眾注意財務的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。