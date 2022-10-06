全球工業級嵌入式存儲品牌廠ADATA威剛(3260)宣布將於10月11日至13日重返美國全球國際博彩展覽會Global Gaming Expo(G2E)。G2E為全球規模最大的博弈展，威剛將藉此次展會，展示新一代工業級112層(BiCS5)3D TLC存儲產品，包括NVMe/SATA III固態硬碟和記憶卡，以及高性能的DDR5 4800工業級記憶體。歡迎至美國拉斯維加斯Venetian展覽中心，攤位2826參觀，了解更多威剛在存儲領域的領先創新。

本屆G2E威剛將展示最新112層(BiCS5)3D TLC存儲產品，採用KIOXIA和WDC的原廠顆粒，包括2.5吋、M.2 2280/2242固態硬碟，以及CFast和microSD記憶卡等多種主流規格。在固態硬碟的部分，除了SATA III之外，威剛也將展出兩款採用PCIe Gen4x4 M.2 2280 SSD，提供高達7000/6500 MB/s的優異讀寫性能、4TB的大容量和3K P/E(寫入/抹除次數)，增加產品的耐用度。在數據安全性和完整性方面，BiCS5 SSD支援 LDPC ECC糾錯、端到端資料路徑保護，以及威剛A+ Security資料安全保護技術，包括AES 256-bit加密和TCG OPAL 2.0。

此外，透過威剛獨家研發的A+ OPAL軟體，用戶還可輕鬆為所有支援TCG OPAL的威剛工業級NVMe和SATA III固態硬碟啟動TCG OPAL功能，有效管理並保護重要資料。

為了提高博弈存儲方案的可靠性及延長產品壽命，威剛提供獨家A+ SLC技術，藉由特製的快閃記憶體韌體，幫助MLC和3D TLC快閃記憶體的效能與壽命提升至SLC等級。而斷電保護(PLP)技術則增加電壓偵測電路以及鉭質聚合物電容，可大量降低資料遺失的風險。當斷電發生時，威剛的PLP技術可為SSD提供足夠的電力完成讀寫操作。