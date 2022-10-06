台北市長參選人蔣萬安今（6）日召開記者會，公布競選主題曲《無限．台北》，融合《台北的天空》及《我的未來不是夢》，將新詞舊曲巧妙融合，希望喚醒不同世代台北人的光榮感，現場除了釋出MV，也邀請創作者「鮭魚先生」與談，蔣萬安也現場演唱歌曲。蔣萬安說，將不同世代台北市民記憶融合在這首歌，就是共融，透過共創過程，達到共好未來。

蔣萬安介紹創作者「鮭魚先生」，他在台北求學、工作，為了音樂夢放棄了金融業工作，全職投入創作，後來當起街頭藝人，也開了工作室；鮭魚在這座城市中，了解到他願意為了音樂放棄一切，而詞曲的創作靈感，則是始於在台北的河濱跑步。蔣萬安說，自己偶然聽到DEMO帶，喜歡上裡面的歌詞及運動節奏，因為這是屬於台北人的共同tone調。

蔣萬安進一步說，歌詞內容展現了台北人的拚博精神，也為台北隊的戰將打氣，像是「比賽的開始總是令人緊張，特別是當要踏出第一步的時候」「有同伴們的相互鼓勵打氣…..重整步伐再出發」「遇到每一個難關、只要相信自己堅持不放棄的信念，終究會抵達終點」，這些歌詞都呈現出台北作為首都，擁有不斷向前奔跑、克服困難的城市精神。

蔣萬安也說，團隊取得2首經典歌曲版權，有張雨生的經典《我的未來不是夢》，以及許多北漂、台北人共同的記憶《台北的天空》，將新詞舊曲巧妙融合，就是希望喚醒不同世代台北人的光榮感，邀請大家用選票來改變一「城」不變的困境。

蔣萬安指出，將這2首歌納入競選歌曲重新編曲後成為競選歌曲，將不同世代、每位台北市民記憶融合在這首歌就是共融，透過共創過程，達到共好未來。

談起錄製過程，蔣萬安表示，9月底邀集黨籍議員參選人一同進專業錄音室，由歌唱老師帶領團練、錄製，一次完成練唱、錄音、錄製MV工作，即便有人當晚行程走不開，也另外找了時間加入錄製行列，「最終成品是『台北隊』完整的合體，展現出台北隊團隊精神，1126全壘打一個都不能少！」

他回憶，一行人從晚間8點錄製到10點多，終於將獨唱、分區合唱、全體大合唱分別錄製完成，大家雖然已經奔波一整天，但士氣依然高昂。蔣辦也透露，當天剛好是創作者鮭魚先生的生日，蔣萬安也貼心準備了蛋糕，邀請全體議員一起獻上生日祝福，場面相當溫馨。

蔣萬安還提到，非常憂心台北人口數已跌破250萬，青年的流失將傷害城市發展，希望多給年輕人表現舞台；因此這次競選的識別LOGO、主題曲、桌遊募款小物等，都是邀請年輕人設計，希望年輕朋友們了解，蔣萬安會讓台北重新成為青年的築夢舞台。