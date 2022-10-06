美國8月JOLTS職位空缺數降至14個月低點的消息還未捂熱，素有「小非農」之稱的ADP就業報告就顯示9月新增20.8萬個職位，優於市場預期，卻也澆熄市場對於聯準會（Fed）態度轉鴿的預期，台股6日持續反彈，但漲勢明顯受阻，上方的月線及9月26日空方缺口成為短壓所在。

國安基金例會將在6日盤後召開，面臨本周雙十長假，以及下周美國9月消費者物價指數（CPI）出爐，盤面資金於各類題材間快速輪動。

兆豐投信指出，美國聯準會9月如預期升息三碼，導致全球指數持續下探低點，影響台股波動頻繁。10月後將進入財報周與產業法說旺季，搭配大陸20大會議將於10月中旬召開，短期股市出現較大利多或激起大行情的機會減少，近期應屬於個股表現行情，建議長線聚焦基本面成長性較佳的台股題材。

兆豐第一基金研究團隊指出，今年底前國際市場將面對美國期中選舉、台灣縣市長九合一大選等政經議題，可望隨選舉話題推升美股與台股指數行情，仍可望於年底前出現中期彈升契機之投資條件，中長期維持謹慎樂觀。