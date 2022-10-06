台海局勢緊張，美國總統拜登日前第4度表態保衛台灣，也讓外界關注美國保台能力如何。前國安會秘書長蘇起今（6）日示警，未來5年甚至10年是美軍軍力轉型的空窗期，也是中共犯台的「機會之窗」。

台北論壇今日舉辦台灣安全講座，蘇起發表題為「美國保台的能力究竟如何？—看美國人怎麼說」演講時，整理自2015年迄今多份美國政府、智庫及學者的報告與論述，以分析美國軍事保衛台灣的能力。

蘇起表示，未來5年甚至10年將是美軍軍力轉型的空窗期，也是中共犯台的機會之窗；而美國不可能在2030年代以前完成反制武力的整備。美國盟邦與夥伴也沒有胃口接納美國大型且永久性的基地或前進部署，更糟的是，美國將在2026年前汰除屆齡的48艘軍艦及256架戰機，保台能力將更弱化。

蘇起評估，接下來5年正是美國保衛台灣「青黃不接」的階段，習近平若還想再繼續第四任期，「不會把台灣問題拖給下任解決」，因此情勢令人憂心。蘇起強調，美國接下來應該要做的事，是不要給中共藉口犯台，例如裴洛西訪台、《台灣政策法》，他同時批評蔡政府的華府遊說團隊在背後「燒火」。

蘇起表示，根據美國國防部代理部長、五角大廈多份官方報告、多位前任高層官員與將軍一致認定，中共在東亞的優勢軍力，加上美國援台的地理距離，使美國在衝突爆發初期，很難阻止北京造成新的「既成事實」，「台灣一旦變天，美國很難從軍事與政治上再加以翻轉」。此外，中共如果動手，最可能用突襲方式，快打大打，幾天內創造「既成事實」，以避免俄國在烏克蘭犯的錯誤。

對於外界認為北京會擔憂攻台「成本」而卻步，蘇起指出，北京不太重視武統台灣的成本問題，因為他們堅信中國人民比美國人民更願意為台灣付出成本。北京也不重視「佔領」問題，因為共軍戰爭經驗雖不多，但壓制內部動亂卻經驗豐富、佔領對他們會「像吃豆腐一樣輕鬆」。

美國有人呼籲應終結長年堅持的「戰略模糊」來增強兩岸嚇阻力道，蘇起引述專家表示，北京並不怕美國把「戰略模糊」改成「戰略清晰」，因為他們本來就假定美國會干預台海，習近平和其他領導人在乎的是共軍在美軍干預時是否仍能取勝。

談及如何避免台海衝突，蘇起認為，他更寄望於美中談判，這是讓台海避免戰爭的唯一方法，然而，中國內部意見整合地很好，反觀美國兩黨分裂、國會強勢，美國呈現政治弱化、內部諸多分歧，也是美中談判的難處。