德國國會友台小組副主席薛福勒（Frank Schäffler）今天表示，德國應該要想辦法跟台灣簽訂「投資保護協定」或「自由貿易協定」，因為這對雙方都有利。

德國國會友台小組訪團今天在外交部舉行記者會，友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）表示，這趟訪問六名成員代表國會不同政黨，我們主要目標是促進國會交流，但是不戴代表國政府以及德國外交部。

薛福勒在被問到如何與台灣加強關係時表示，德國與台灣在貿易方面是重要夥伴，台灣是經濟強國，希望德國與台灣繼續深化合作，「我覺得應該要想辦法跟台灣簽訂『投資保護協定』或『自由貿易協定』，因為這對雙方都有利。」不過魏爾胥隨後又重申，這趟訪問只是國會六個黨的代表，沒有要簽訂任何協議。

被問到這趟訪問有什麼啟發？友台小組副主席徐德分（Dr. Till Steffen）說，雖然台灣跟烏克蘭的狀況不盡相同，但是我們學到一個教訓，民主國家必須互相支持，因為威權國家獨裁國家之間也是合作無間，我們也看到北京跟莫斯科之間是如何合作。