兒子幫人擔保欠債百萬元 老婦急匯款幸遭警銀攔阻

北市68歲林姓老婦，日前到銀行欲匯款100萬元至陌生帳戶，行員關懷提問察覺有異，立即通報警方，在警銀聯手下，及時攔阻老婦被騙。

信義分局三張犁派出所接獲銀行來電，表示有位老婦接獲自稱是其「兒子」的來電，欲匯款給兒子100萬，但行員詢問老婦是否認識帳戶所有人時，老婦卻表示不認識，行員懷疑她遭到詐騙，趕緊通知警方到場協助。

員警才文憲到場了解後，發現林姓老婦接到冒稱是其兒子的電話，假兒子佯稱因幫人擔保，所以欠款100萬元，現在急需資金為由，向林婦借錢並要求匯款至指定帳戶，林婦不疑有他，當下便前往銀行準備匯款。員警一聽馬上就知道是詐騙手法，堅持要與林婦的兒子通話，最後在行員與警方通力合作下，林婦聯絡上兒子才發現自己差點上當。

信義分局呼籲，民眾如遇要求匯款、交付財物等疑似詐騙情形，應勿急、勿躁、多思考，立即撥打110或165反詐騙專線查證。