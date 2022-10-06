民進黨台北市長參選人陳時中（中）6日拜會惠光導盲犬基金會，並戴上眼罩體驗導盲犬引導視障者的狀況。（范揚光攝）

民進黨台北市長候選人陳時中今與惠光導盲犬學校交流，惠光導盲犬學校秘書長陳雅芳說明台灣目前導盲犬環境推動的現況，陳時中也現場體驗導盲犬引導，並承諾未來上任後會協助推動導盲犬學校需要改善的地方。

陳雅芳指出，目前可能有一些視障者對於導盲犬還是有一些保留的觀感，包括照顧導盲犬的確是需要花一些心思，而他們也在努力讓其他視障者瞭解帶導盲犬的方便性跟優點。

她提到，很多視障者從事的是按摩業，有一些雇主對於視障者帶導盲犬會有疑慮。希望未來在整體社會環境，像是租屋或工作場合等，能夠加強宣導，讓整體就業環境對導盲犬與視障者是一個友善的環境，這對視障者來講會是一個更大的助力。

陳時中聽完簡報後表示，導盲犬的部分，現在不管是從相關住宅法或是身心障礙權益保障法裡面，都有所保障，訂定相關規定也都相當進步。

他說，然而，除了在政策面能夠更友善來推動，在社會上也需要對於整體觀念的轉換，要讓社會能夠更瞭解，這是我們要去努力的方向。

陳時中提到，目前以台灣來說，導盲犬大約30-40隻左右，數量上是偏少的；陳時中強調，一個政策最重要的是要照顧到人，未來怎麼樣能夠讓更多人加入捐款計畫、讓導盲犬能夠受到更好的照顧、善待導盲犬，進而實際幫助到身心障礙人士，是未來推動相關政策非常大的重點。

陳時中指出，在體驗導盲犬引導的時候，眼睛遮起來，雖然只有一小段時間，但也會感到徬徨無助；不過在導盲犬的幫助下，身心會更健康，就如同導盲犬簡介影片裡的朋友提到的，導盲犬不但可以幫助到身心障礙的人，還可以讓身心障礙的人再去幫助身心障礙的朋友，讓愛傳出去。

陳時中強調，看到導盲犬有幾點需要宣導，就是「四不一問」：不撫摸、不呼叫、不餵食、不拒絕、主動詢問，這些都應該要積極推廣。未來上任後，第一步要做的就是建立友善環境，加強宣導，讓大家瞭解導盲犬的功能、對社會的幫助，以及對身障者的需要，建立更友善的台北。