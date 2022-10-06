與疫共存成趨勢，企業行號也陸續復辦尾牙春酒，位在花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至明年3月31日推出「金色瑞穗尾牙春酒旺年宴」專案，平日每桌9,900元起，享果汁無限暢飲，每桌贈送精選紅酒一瓶，假日可選擇每桌12,900元或15,900元，席間提供果汁和精選紅酒無限暢飲。

瑞穗天合國際觀光酒店以城堡外觀造型、南歐莊園風格的建築特色，成為國內旅遊熱點，城堡棟的B1更擁有挑高5米無柱、磅礡大氣的國際廳，可客製10至50桌的宴會空間，能符合企業行號的需求。訂席達15桌以上加贈3小時免費歡唱卡拉OK，桌宴菜色由主廚許創龍操刀設計，將粵式料理結合在地原住民風味及客家特色，端出一道道驚豔味蕾的精緻美饌。

「金色瑞穗尾牙春酒旺年宴」平日方案，週一至週四優惠價9,900元+10%起，共有10道佳餚。假日方案週五至週日則有每桌12,900元+10%，或是每桌15,900元+10%可供選擇，兩款方案皆為12道料理。

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