必勝客Pasta Hut 冬季新品上市！繼年初推出紙包飯系列成功擄獲饕客的心後，今年冬天將暢銷的義式紙包飯奢華升級，推出期間限定「芝心瀑布紙包飯」，加入大量頂級莫札瑞拉起司，營造出4倍濃郁撩人的牽絲效果，標榜衝擊視覺感讓人食慾大開，吃下一口更是療癒幸福感爆棚。

此外，必勝客PK雙饗卡APP並推出全新「揪團」新功能，只要下載必勝客PK雙饗卡APP並成為會員就能輕鬆揪團，10/31前揪滿三人還能再享50元折價優惠，消費累積點數還可兌換現金折價券。

必勝客芝心加上Pasta Hut 暢銷的義式紙包飯，標榜採用獨特紙包封烤技術，以212度高溫封烤鎖住食材鮮味與醬汁的精華，搭配松露牛肝菌醬、或是番茄奶油口味的粉紅海鮮醬，再加入爆量的莫札瑞拉起司，香濃的起司奶香滿溢在口中，蔓延開來的4倍濃郁享受，再加上芝心瀑布般地牽絲效果，從視覺到味覺的多重饗宴。

必勝客表示，即日起至11/28無論是「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」或「粉紅海鮮起司紙包飯」，只要加價50元即可升級「芝心瀑布」，享受香氣四溢的牽絲芝心！

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