民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安陷入論文抄襲資策會期刊風波，民眾黨團今召開記者會痛批，民進黨黑道式選舉「押人取供」，將黑手伸入資策會逼改口自打臉；民眾黨團總召邱臣遠也酸：「資策會是有多怕民進黨、柯建銘總召？」

資策會執行長卓政宏昨稱，高虹安的博士論文有8成與資策會報告雷同，對此不排除對高虹安採法律途徑。邱臣遠今表示，民眾黨團特別行文要求經濟部技術處及資策會代表來現場說明，結果都拒不到場，「資策會是有多怕民進黨、多怕柯建銘總召？」

邱臣遠痛批，高虹安2017年獲陳建仁頒獎，但現在民進黨不只「全黨打一人」，甚至是傾全國之力打一人，民進黨團恣意濫權要求資策會提供涉及個人隱私的資料，讓選舉圍繞在泥濘和人格抹滅戰中，這般綠色恐怖是民眾要的嗎？台灣是北韓嗎？柯建銘這麼怕高虹安當選嗎？

立委張其祿表示，學術倫理還是要相信制度，回歸到辛辛那提大學的學倫會處理，讓辛辛那提大學的學倫會依專業及其公信力，做最後判斷與依歸。

張其祿說，如同林智堅的台大論文案非台大校長說的算，而是要透過學術倫理委員會決定，資策會對於學術倫理相關認定也應由資策會的學術倫理審議單位審查，並非執行長一人說的算。資策會認定論文抄襲的學術倫理的程序是什麼？如何判定？資策會都要去說清楚，而非自己在那邊講