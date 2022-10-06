民眾黨宜蘭縣議員參選人謝志得今天（6日）舉行記者會，指控國民黨新北市議員參選人陳偉杰論文抄襲，謝指出，2004年他曾受當時是師大研究生的陳偉杰採訪，還贈送陳偉杰他的碩士論文，直到近期才發現，陳的碩論有多達50至60頁、約2萬字抄襲他的論文，要求陳退出選舉。但陳偉杰強調，他的論文研究目的、範圍與結論都與謝不同，引用都遵守學術規範，並標註來源，否認抄襲。

謝志得表示，2004年他是宜蘭縣議員，接受當時是師大研究生的陳偉杰採訪，他的慣例會贈送採訪的研究生一本碩論，但他事情較忙，也沒去看陳寫好的碩論，因最近他要寫一篇派系研究菁英理論的文章，想了解其他人的研究成果，才看到陳偉杰的碩士論文。

謝志得說，陳偉杰碩士論文「政黨體系變遷與地方派系勢力消長關係之研究─宜蘭縣的個案分析（1950-2004）」，大量抄襲他在政治大學政治學研究所的碩論「宜蘭縣派系政治之研究」，陳偉杰的行為讓他感到非常痛心。

他指出，他是以人工比對，並沒有辦法像電腦比對核對比例，但陳的抄襲頁數大概50至60頁、約2萬字左右；陳偉杰拿到碩士再去拿博士、去大學當助理教授、當國家考試的閱卷委員、當國家文官學院的講座、再去競選新北市議員，「但是他的論文是抄襲。」

謝志得說，前天已正式函文台灣師範大學，請學校撤銷陳偉杰論文，他也呼籲陳承認抄襲、國民黨撤銷新北市議員提名、對受害的社會大眾道歉；陳偉杰年紀還很輕，希望能承認錯誤，相信台灣社會可能還會給陳機會。

陳偉杰表示，他的研究目的、範圍與結論都與謝不同，引用都遵守學術規範，並標註來源，論文已用了三套論文比對系統比對，都符合師大碩士班標準比例，這是有科學證據，不是個人主觀比對可以比擬。

陳偉杰說，當時為彌補文獻不足，他採取深度訪談，也訪問前縣長劉守成、立委廖風德、陳金德，及謝志得議員在內等宜蘭縣議員，謝在受訪過程中給予他很多指導及啟發，對謝志德始終很感謝，但這為了選舉來炒作，令人遺憾。