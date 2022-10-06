Rita推出全新雙CD專輯《 年華》。（艾迪昇提供）

Rita推出全新雙CD專輯《 年華》。（艾迪昇提供）

歌壇新人Rita磨了1年將於明（7日）推出全新雙CD專輯《年華》，一圓深藏心中10多年夢想；從小喜歡唱歌、熱愛表演、一直懷有歌手夢的她，少女時期因姣好外貌與高朓身材，曾被星探發掘而參與戲劇演出，Rita回憶說：「我甚至一度簽下了唱片約，卻因為當時我不夠有自信，而放棄發片機會，走向了不同的人生，卻也埋下了遺憾。」

將青春投注在家庭和事業上的Rita，擁有人人稱羨的生活，但在她心中總覺得有缺憾，「我心中愛唱歌的小女孩依然存在，對於歌唱難以忘情，所以我決定要為自己的夢想，踏出勇敢的第一步」；她對歌曲、歌詞的共情力極強，有時候光看歌詞、聽了前奏已頻頻拭淚，細數她錄製20首歌落淚數次，唱到〈年華〉想起過往人生風雨落淚、演繹自己填詞的〈欠你的自由〉淚崩、詮釋〈愛與愁〉強忍身體苦痛流淚，製作人稱她是用生命在唱歌，「人生歌姬」當之無愧。

《年華》網羅知名音樂人何啓弘擔任A＆R總監，集結陳忠義、小宇、No name、羅宇軒等製作人籌備1年，每一首歌曲都是精選收錄，為了讓Rita盡情發揮，其中4首新歌特別為她量聲打造；除了展現洗鍊歌聲、演繹各時期經典好歌，情感豐沛的她日前進錄音室，唱20首歌曲就哭了9回，一度哭到不能自己，得先消化情緒才能繼續錄音，將情感充份反映在作品上。

《年華》7日在全台各大數位平台上架，實體專輯10月發行，MV可於Rita音樂頻道YouTube觀看。此外為了替她造勢，經紀公司還要送出共5支最新款iPhone 14手機，讓粉絲用手機記錄自已的年華，活動請上Rita官方粉絲團「Ritaの藝響世界」。