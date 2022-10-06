日本境內大範圍地區今天同受冷空氣影響降溫，東京市中心更是一口氣較昨天降溫逾攝氏10度，到今天上午11時止的氣溫僅13.4度，比北海道札幌市的13.8度還低。

日本氣象新聞公司（Weathernews）表示，日本今天受到冷空氣籠罩，全境大範圍地區白天氣溫都不會上升。

氣溫特別低的地區包括關東地方及東北地方的靠太平側，主要受到來自東北方的冷空氣影響，幾乎所有地方接近中午的高溫也不到攝氏15度。

東京市中心今天上午11時氣溫13.4度、仙台市13.3度，都低於北海道札幌市的13.8度。再加上降雨與颳風，體感溫度又來得更低。

即使到了下午，由於沒有日照，這樣的氣溫也不會上升，預估東京市中心及仙台市最高氣溫不會高於15度；大阪市及名古屋市可能也只會稍微高於20度。

TBS電視台報導，東京市中心今天最高氣溫預估將相當於往年11月下旬，是入秋以來最感涼意的一天。

日本氣象廳表示，受到冷空氣影響，東京市中心上午11時前，觀測到12.8度的最低溫度，在東京車站前可以看到已穿上外套的通勤族。

一名40多歲女性受訪時說，突然變得這麼冷，讓人嚇了一跳；另一名30多歲男性說，知道最高氣溫會變低，所以一早出門就穿上外套了。

東京市中心今天最高溫預估將較昨天低10度以上，寒冷程度相當於往年11月下旬。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111006