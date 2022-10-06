一名輔仁大學女學生，昨（5）日晚間9點多經過後門台麗街一家超商旁時，突然聽到一名女生一直在尖叫喊救命，她轉頭後直接目擊一名男子緊抓住一位短髮女子的手不放，這時她見到一名男生與現場另兩名女子立刻出手相救，及時受害女子拉開，但涉嫌拉人的仍不願提開現場直瞪著他們，是後她將立刻整段錄影過程提供給被害者協助報警，並在群祖上提醒大家留意安全。

女網友在事發後，立刻在Dcard的輔仁大學版發文，「台麗街變態隨機擄人」，並描述整個驚險過程。女網友表示，她昨晚9時許，路過統一超商門市前，突然女生一直在尖叫，才發現一名短髮女子，被陌生男子緊抓著手不放，女網友描述，「我當下也嚇到了，我不敢過去」。還好後來有名男子挺身而出，與受害者同行的2名女友人一起拉扯救人，受害者才幸運沒遭到陌生男被拖走，她也因此提醒大家要小心這位陌生男子。

輔仁大學旁一名怪男當街「隨機擄女」，受害正妹尖叫喊救命，眾人聯手順利搶回人。(翻攝自DCARD輔仁大學版」

事後該位出手神助的男生也回應，「那時候剛好領貨完從711出來，那個男的直接抓手，女生開始喊救命(三個人是走在一起的)，聽到之後才走過去幫忙，還好有影片可以協助報警，那附近這時候還這麼多人，還敢這麼直接就是要讓他下去。」

事後不少網友紛紛留言像出手相助的男生表示「謝謝你的勇敢！！沒有你的話真的不知道那個女生會不會怎麼樣」、「大帥哥謝謝你，你是超人」、「感謝見義勇為的路人」、「我被你的帥氣掰彎了」、「你真的很man，感謝有你」。